1. Представь, что тебе предложили создать законы для ново го государства. Перечисл?? три права, которые, по твоему мнению, должны быть гарантированы каждому человеку в новой стране. Сравни с выбором твоих одноклассников Совмест...
Обществознание
1. Представь, что тебе предложили создать законы для ново го государства. Перечисл?? три права, которые, по твоему мнению, должны быть гарантированы каждому человеку в новой стране. Сравни с выбором твоих одноклассников Совместно определите десять прав, являющихся наиболее важными, по общему мнению
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Свобода слова, равенство граждан, свобода вероисповедания
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