1. Представь, что тебе предложили создать законы для ново го государства. Перечисл?? три права, которые, по твоему мнению, должны быть гарантированы каждому человеку в новой стране. Сравни с выбором твоих одноклассников Совмест...

Обществознание

1. Представь, что тебе предложили создать законы для ново го государства. Перечисл?? три права, которые, по твоему мнению, должны быть гарантированы каждому человеку в новой стране. Сравни с выбором твоих одноклассников Совместно определите десять прав, являющихся наиболее важными, по общему мнению

Автор: Гость