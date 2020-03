1. Превратите следующие предложения в косвенную речь, сделав все необходимые изме??ения. Н-р: Jack said: “ I am working hard.” (Джэк сказал: «Я много работаю.») – Jack said (that) he was working hard. (Джэк сказал, что много р...

Английский язык

1. Превратите следующие предложения в косвенную речь, сделав все необходимые изме??ения. Н-р: Jack said: “ I am working hard.” (Джэк сказал: «Я много работаю.») – Jack said (that) he was working hard. (Джэк сказал, что много работает.) I told her: “You can join us.” (Я сказал ей: «Ты можешь присоединиться к нам.») – I told her (that) she could join us.” (Я сказал ей, что она может присоединиться к нам.) Fred said: “I have invented a new computer program”. (Фрэд сказал: «Я изобрел новую компьютерную программу.»)Mary said: “I will help my sister.” (Мэри сказала: «Я помогу своей сестре.»)They told me: “We were really happy.” (Они сказали мне: «Мы были очень счастливы.»)She said: “I live in a big apartment.” (Она сказала: «Я живу в большой квартире.»)He told her: “I am going to the fish market.” (Он сказал ей: «Я собираюсь на рыбный рынок.»)Betty said: “I found my passport.” (Бетти сказала: «Я нашла свой паспорт.»)Mr. Ford said: “I don’t like pork.” (М-р Форд сказал: «Я не люблю свинину.»)Little Tim told his mother: “I am sleepy.” (Маленький Тим сказал маме: «Я хочу спать.»)

