Решите мне задачу: Для изготовления 8 одинаковых приборов требуется 12 кг цветных металлов. Сколько килограммов цветных металлов потребуется для изготовления 6 таких приборов?
Математика
Решите мне задачу: Для изготовления 8 одинаковых приборов требуется 12 кг цветных металлов. Сколько килограммов цветных металлов потребуется для изготовления 6 таких приборов?
Ответ(ы):
Гость:
1) 12 : 8=1,5 кг-на 1 прибор 2) 1,5 *6=9 кг -на 6 приборов Ответ 9 кг
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