25м провода розрезали на куски по 3м,Ссколько вишло таких кусков?Сколько метров провода осталось?

Математика
25м провода розрезали на куски по 3м,Ссколько вишло таких кусков?Сколько метров провода осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24/3=8 кусков 25-24=1 м остался
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