Из предложенного списка выберите самые загрязненные реки: Конго, Миссисипи Янцзы, Лена, Дунай, Маккензи, Волга, Амазонка.
География
Из предложенного списка выберите самые загрязненные реки: Конго, Миссисипи Янцзы, Лена, Дунай, Маккензи, Волга, Амазонка.
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