Тут 3 дз решите плиз 1) Назовите 4 дроби которые меньше чем 1=100000. 2) Турист прошло за первый день 18км что составляет 6=5 (это дробь) пути который он должен пройти во 2 день . Сколько километров должен пройти турист за эти ...

Математика

Тут 3 дз решите плиз 1) Назовите 4 дроби которые меньше чем 1=100000. 2) Турист прошло за первый день 18км что составляет 6=5 (это дробь) пути который он должен пройти во 2 день . Сколько километров должен пройти турист за эти 2 дня ( краткая запись плиз) 3) Назовите 5 дробей , которые больше , чем 1=9 ( эта дробь)

Автор: Гость