Составить слово Зимнего как часть речи

Русский язык
Составить слово Зимнего как часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зимнего-имя прил.,отвечает на воросы-(какого?)обозначает признак предмета.,мр.,ед.ч.
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