Прочитай предложения.Подчеркни главные члены.Выпиши словосочетания.Графически обозначь связи слов. Спартанец пришёл к македонскому царю. Послы произнесли длинную речь.

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Прочитай предложения.Подчеркни главные члены.Выпиши словосочетания.Графически обозначь связи слов. Спартанец пришёл к македонскому царю. Послы произнесли длинную речь.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спартанец-подлеж.,пришел-сказуем. Словосочетания: пришел( к кому?) к царю; к царю (какому?) македонскому. Послы-подлеж.,произнесли-сказуем.,произнесли(что?)речь,речь(какую?)длинную.
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