Прочитай предложения.Подчеркни главные члены.Выпиши словосочетания.Графически обозначь связи слов. Спартанец пришёл к македонскому царю. Послы произнесли длинную речь.
Русский язык
Прочитай предложения.Подчеркни главные члены.Выпиши словосочетания.Графически обозначь связи слов. Спартанец пришёл к македонскому царю. Послы произнесли длинную речь.
Ответ(ы):
Гость:
Спартанец-подлеж.,пришел-сказуем. Словосочетания: пришел( к кому?) к царю; к царю (какому?) македонскому. Послы-подлеж.,произнесли-сказуем.,произнесли(что?)речь,речь(какую?)длинную.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
23. В финал соревнований вышли 4 спортсмена: Алексеев, Борисов, Васильев и Дмитриев. Перед началом финала болельщики высказали такие предположения:...
Русский язык