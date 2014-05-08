Найдите корень уравнения log5(8-x)=2
Алгебра
Найдите корень уравнения log5(8-x)=2
Ответ(ы):
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Answer :::::::: Log5(8-5.14)=2
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