Найдите имена существительные,запишите их. Укажите начальную форму ,род и склонение каждого имени существительного,выделите окончание. 1)Я одноухая старуха ,я прыгаю по полотну и нитку длинную из уха ,как паутину я тяну. 2)В по...
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Найдите имена существительные,запишите их. Укажите начальную форму ,род и склонение каждого имени существительного,выделите окончание. 1)Я одноухая старуха ,я прыгаю по полотну и нитку длинную из уха ,как паутину я тяну. 2)В полотняной стране плывет пароход,то назад то вперед,а за ним такая гладь ни морщинки ни видать. 3)Стоит в саду среди пруда ,столбом серебряным вода.
Ответ(ы):
Гость:
1. старуха-н.ф:старуха, жен. род, 1 скл. 2. по полотну-н.ф:полотно, сред. род, 2 скл. 3.нитку-н.ф:нитка, жен. род, 1 скл. 3.из уха-н.ф:ухо, сред. род, 2 скл. 4.паутину-н.ф:паутина, жен. род, 1 скл. 5. стране-н.ф:страна, жен род, 1 скл. 7.пароход-н.ф:пароход, муж. род, 2 скл. 8.гладь-н.ф:гладь, жен. род, 3 скл. 9.морщинки-н.ф:морщинка, жен. род, 1 скл. 10.в саду-н.ф:сад, муж. род, 2 скл. 11.пруда-н.ф:пруд, муж. род. 2 скл. 12.столбом-н.ф:столб, муж. род, 2 скл. 13.вода-н.ф:вода, жен. род, 1 скл.
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