Найдите имена существительные,запишите их. Укажите начальную форму ,род и склонение каждого имени существительного,выделите окончание. 1)Я одноухая старуха ,я прыгаю по полотну и нитку длинную из уха ,как паутину я тяну. 2)В по...

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Найдите имена существительные,запишите их. Укажите начальную форму ,род и склонение каждого имени существительного,выделите окончание. 1)Я одноухая старуха ,я прыгаю по полотну и нитку длинную из уха ,как паутину я тяну. 2)В полотняной стране плывет пароход,то назад то вперед,а за ним такая гладь ни морщинки ни видать. 3)Стоит в саду среди пруда ,столбом серебряным вода.

Автор: Гость