В записи первого трехзначного числа используеться только цифры 2 и 3 а в записи второго только цифры 3 и 4 может ли произведения этих чисел записыватьс только цифрами 2 и 4
Математика
В записи первого трехзначного числа используеться только цифры 2 и 3 а в записи второго только цифры 3 и 4 может ли произведения этих чисел записыватьс только цифрами 2 и 4
Ответ(ы):
Гость:
Задачка... Для перевозки груза потребовалось 14 автомашин грузоподъемностью 4,5 т. Сколько потребуется автомашин грузоподъемностью 7 т для перевозки этого же груза?
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