В записи первого трехзначного числа используеться только цифры 2 и 3 а в записи второго только цифры 3 и 4 может ли произведения этих чисел записыватьс только цифрами 2 и 4

Математика

В записи первого трехзначного числа используеться только цифры 2 и 3 а в записи второго только цифры 3 и 4 может ли произведения этих чисел записыватьс только цифрами 2 и 4

Автор: Гость