Ребят, напишите два вопроса на сказку "Шиш показывает барину нужду", спасибо.
Литература
Ребят, напишите два вопроса на сказку "Шиш показывает барину нужду", спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Почему это произведение так назвали? как шиш показывает барину нужду?
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