25. В системе цветопередачи _______ палитра цветов формируется путем наложения голубой, пурпурной, желтой и черной красок. В качестве ответа запишите пропущенное слово (заглавными латинскими буквами).

Информатика

25. В системе цветопередачи _______ палитра цветов формируется путем наложения голубой, пурпурной, желтой и черной красок. В качестве ответа запишите пропущенное слово (заглавными латинскими буквами).

Автор: Гость