25. В системе цветопередачи _______ палитра цветов формируется путем наложения голубой, пурпурной, желтой и черной красок. В качестве ответа запишите пропущенное слово (заглавными латинскими буквами).
Информатика
25. В системе цветопередачи _______ палитра цветов формируется путем наложения голубой, пурпурной, желтой и черной красок. В качестве ответа запишите пропущенное слово (заглавными латинскими буквами).
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