Помогите пожалуйста перевести 16т 25ц= ц 60ц = кг

Математика
Помогите пожалуйста перевести 16т 25ц= ц 60ц = кг
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16т 25ц = 185ц 60ц = 6000кг
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