Верёвку длиной 256 м разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длинее другой.На ??колько метров одна часть верёвки длинее второй?
Математика
Верёвку длиной 256 м разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длинее другой.На ??колько метров одна часть верёвки длинее второй?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть длина первой части равна х тогда второй равна 7х Тогда х+7х=256 8х=256. х=32 Проверка 32+(7*32)=32+224=256
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