Верёвку длиной 256 м разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длинее другой.На ??колько метров одна часть верёвки длинее второй?

Математика

Верёвку длиной 256 м разрезали на две части,одна из которых в 7 раз длинее другой.На ??колько метров одна часть верёвки длинее второй?

Автор: Гость