Пожалуйста поиогите решить задачу за 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензина .на сколько часов езды хватит 96 л бензина если расход его уменьшится на 1л в час.

Математика

Пожалуйста поиогите решить задачу за 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензина .на сколько часов езды хватит 96 л бензина если расход его уменьшится на 1л в час.

Автор: Гость