Пожалуйста поиогите решить задачу за 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензина .на сколько часов езды хватит 96 л бензина если расход его уменьшится на 1л в час.
Математика
Пожалуйста поиогите решить задачу за 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензина .на сколько часов езды хватит 96 л бензина если расход его уменьшится на 1л в час.
Ответ(ы):
Гость:
27/3=9 литров расходовалось за 1 час 8 литров при уменьшении на 1 литр 96/8=12 96 литров хватит на 12 часов
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