Меняется ли знак неравенства вот в таком случае 5xgt;-2
Алгебра
Меняется ли знак неравенства вот в таком случае 5xgt;-2
Ответ(ы):
Гость:
Нет, знак не изменится, знак меняется на противоположный только в том случае, когда аргумент отрицателен
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