1.Придумать 5 примеров и вычислить (как считали индусы)
Математика
1.Придумать 5 примеров и вычислить (как считали индусы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I-1 V-5 X-10 L-50 C-100 D-500 M-1000 теперь можно вычеслять, M-D=D,L-V=LV,и так далее.
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