От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км / час . Сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге если увеличит скорость на 4 км/час ?

Математика

От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км / час . Сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге если увеличит скорость на 4 км/час ?

Автор: Гость