От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км / час . Сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге если увеличит скорость на 4 км/час ?
Математика
От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км / час . Сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге если увеличит скорость на 4 км/час ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+4=16(км.)-скорость на обратный путь, 2)12*4=48(км.)-расстояние, 3)48:16=3(ч.) Ответ : за 3 часа.
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