Разобрать на корень и суфиксы Стонящий
Русский язык
Разобрать на корень и суфиксы Стонящий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стон корень ,а суфикс ящ ,а оканчание ий.
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