Разобрать на корень и суфиксы Стонящий

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Разобрать на корень и суфиксы Стонящий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стон корень ,а суфикс ящ ,а оканчание ий.
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