Реши уравнения 5/6:3/3= 9

Математика
Реши уравнения 5/6:3/3= 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чем тут уравнение? Что надо найти? 
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