5*х-36=24 18-(56-х)=7 (7+х)*5=45 ПоМоГиТе ЛюДи ДоБрЫе!
Математика
5*х-36=24 18-(56-х)=7 (7+х)*5=45 ПоМоГиТе ЛюДи ДоБрЫе!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-(56-х)=7 18-56+х=7 х=7-18+56 х=45 (7+х)*5=45 35+5х=45 5х=45-35 5х=10 х=2 5*х-36=24 5х=24+36 5х=60 х=12
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