В коробке лежит тридцать три шарика. Из них одиннадцать белых, три абсолютно черных, восемь красных, пять желтых и шесть синих. Берут какое-то кол-во шариков наугад. Сколько шариков возьмут с точки зрения физики и какова вероят...

Физика
В коробке лежит тридцать три шарика. Из них одиннадцать белых, три абсолютно черных, восемь красных, пять желтых и шесть синих. Берут какое-то кол-во шариков наугад. Сколько шариков возьмут с точки зрения физики и какова вероятность того, что возьмут не тот шарик?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37%,будет равна вероятность
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