В коробке лежит тридцать три шарика. Из них одиннадцать белых, три абсолютно черных, восемь красных, пять желтых и шесть синих. Берут какое-то кол-во шариков наугад. Сколько шариков возьмут с точки зрения физики и какова вероят...

Физика

В коробке лежит тридцать три шарика. Из них одиннадцать белых, три абсолютно черных, восемь красных, пять желтых и шесть синих. Берут какое-то кол-во шариков наугад. Сколько шариков возьмут с точки зрения физики и какова вероятность того, что возьмут не тот шарик?

Автор: Гость