До стійких сполук слів доберіть по одному фразеологізму синоніму Море по коліна Одним миром мазані Срочноооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Українська мова

До стійких сполук слів доберіть по одному фразеологізму синоніму Море по коліна Одним миром мазані Срочноооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость