Сколько существует трехзначных чисел, для записи которых используются только цифры 1 и 2? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вариа...

Математика
Сколько существует трехзначных чисел, для записи которых используются только цифры 1 и 2? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Варианты ответов: 1. 8 2. 11 3. 13 4. 14
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112,221,222,111,121,122,211,212 ответ:8
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