Вычислите относительные молекулярные массы следуших соеденений C2 H6 Na2CO 3

Химия
Вычислите относительные молекулярные массы следуших соеденений C2 H6 Na2CO 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(C2H6) = 12*2 + 1*6 = 30Mr(Na2CO3) = 23*2 + 12 + 16*3 =106

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