Назовите причины и охарактеризуйте последствия Смутного времени для Российского государства и общества.

История
Назовите причины и охарактеризуйте последствия Смутного времени для Российского государства и общества.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причины смутного времени:  1.Династический кризис: пресекновение династии Рюриковичей 2.Центральная власть все больше теряла авторитет в глазах народа. Многие из числа дворян, горожан, крестьян, казачества переходили на сторону оппозиции.  3.Рост недовольства горожан из-за постоянного роста налогов  4.Резкое ухудшение условий жизни вследствие стихийных бедствий и неурожаев 1601-1603гг  5.Хозяйственная разруха (следствие Ливонской войны и опричнины)  6.Ухудшение положения податного населения  7.Отсутствие единства вреди феодальной верхушки  8.Недовольство казачества попытками правительства поставить его под свой контроль
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