Назовите причины и охарактеризуйте последствия Смутного времени для Российского государства и общества.

Гость: Гость:

Причины смутного времени: 1.Династический кризис: пресекновение династии Рюриковичей 2.Центральная власть все больше теряла авторитет в глазах народа. Многие из числа дворян, горожан, крестьян, казачества переходили на сторону оппозиции. 3.Рост недовольства горожан из-за постоянного роста налогов 4.Резкое ухудшение условий жизни вследствие стихийных бедствий и неурожаев 1601-1603гг 5.Хозяйственная разруха (следствие Ливонской войны и опричнины) 6.Ухудшение положения податного населения 7.Отсутствие единства вреди феодальной верхушки 8.Недовольство казачества попытками правительства поставить его под свой контроль