1) Радиус окружности равен 11см найди её диаметр 2)Диаметр Луны 3476км надите её радиу??

Математика
1) Радиус окружности равен 11см найди её диаметр 2)Диаметр Луны 3476км надите её радиу??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус равен половине диаметра 1) 22 см 2) 1738 км
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