1) Радиус окружности равен 11см найди её диаметр 2)Диаметр Луны 3476км надите её радиу??
Математика
1) Радиус окружности равен 11см найди её диаметр 2)Диаметр Луны 3476км надите её радиу??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус равен половине диаметра 1) 22 см 2) 1738 км
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