1. Раскройте скобки, распределив слова в две группы: 1) со слитным написанием НЕ, 2) с раздельным написанием НЕ. (не) лепый поступок; (не) высоко взлететь; (не) высоко взлететь, а низко; поступить (не) по-товарищески; почуять ...
Русский язык
1. Раскройте скобки, распределив слова в две группы: 1) со слитным написанием НЕ, 2) с раздельным написанием НЕ. (не) лепый поступок; (не) высоко взлететь; (не) высоко взлететь, а низко; поступить (не) по-товарищески; почуять (не) доброе; (не) ряшливый вид; вести себя (не) принужденно; вовсе (не) трудовые доходы; (не) веселый, а грустный вид; (не) складность фигуры; перейти (не) глубокую, но широкую реку; устать с (не) привычки;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нелепый,невысоко;не по-товарищески,не доброе,неряшливый,непринужденно,не трудовые ,не веселый,нескладность ,не глубокую,непривычки ,невнятное,не легкое,неширока ,непротивление,не правду,невежлив,ненавистный,недвижимость,не коммерческое,несчастный,не трудоспособность,невежда,не замужняя,неизбежно,неприязненный, несовершеннолетие
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