1. Раскройте скобки, распределив слова в две группы: 1) со слитным написанием НЕ, 2) с раздельным написанием НЕ. (не) лепый поступок; (не) высоко взлететь; (не) высоко взлететь, а низко; поступить (не) по-товарищески; почуять ...

Русский язык

1. Раскройте скобки, распределив слова в две группы: 1) со слитным написанием НЕ, 2) с раздельным написанием НЕ. (не) лепый поступок; (не) высоко взлететь; (не) высоко взлететь, а низко; поступить (не) по-товарищески; почуять (не) доброе; (не) ряшливый вид; вести себя (не) принужденно; вовсе (не) трудовые доходы; (не) веселый, а грустный вид; (не) складность фигуры; перейти (не) глубокую, но широкую реку; устать с (не) привычки;

Автор: Гость