X+5=12и14-у=8придумать задачи к этим уравнениям на нахождения массы
Математика
X+5=12и14-у=8придумать задачи к этим уравнениям на нахождения массы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 день привезли Х кг яблок, а во 2 день привезли 5кг яблок. Сколько кг яблок привезли в 1 день если всего 12кг яблок
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