1 .Раскройте скобки,вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 2.На??дите в тексте предлоги.Производные и непроизводные. (В)течени... месяца мы с братом готовились к походу и в назначе(н,нн)ый день (не)смотря на ...

Гость: Гость:

В течение месяца мы с братом готовились к походу и в назначенный день, несмотря на небольшой дождь, отправились на встречу с природой.Договорившись насчет лодки, мы двинулись вниз по реке. Навстречу нам попадались редкие рыбаки, которые, несмотря на нас, продолжали удить рыбу. Как выяснилось впоследствии, в течении реки было много изгибов. Ввиду сложности маршрута пришлось несколько задержаться, однако в заключении похода нас ожидал настоящий подарок: я имею в виду глубокое озеро, с кристально чистой водой. В продолжении долгого времени мы снова и снова вспоминали это удивительное путешествие.