1 .Раскройте скобки,вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 2.На??дите в тексте предлоги.Производные и непроизводные. (В)течени... месяца мы с братом готовились к походу и в назначе(н,нн)ый день (не)смотря на ...
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1 .Раскройте скобки,вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. 2.На??дите в тексте предлоги.Производные и непроизводные. (В)течени... месяца мы с братом готовились к походу и в назначе(н,нн)ый день (не)смотря на (не)большой дождь отправились (на)встречу с природой.Договорившись (на)счет лодк... мы двинулись (в)низ по реке.(На)встречу нам попадались редкие рыбаки которые (не)смотря на нас продолжали удить рыбу. Как выяснилось (в)последстви... (в)течени... реки было много изгибов.(В)виду сложности маршрута пришлось (не)сколько задержаться однако (в)заключени... похода нас ожидал настоящий подарок: я имею (в)виду глубокое озеро с криста(л,лл)ьно чистой водой. (В)продолжени... долгого времени мы снов... и снов... вспом...нали это уд...вительное путешествие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В течение месяца мы с братом готовились к походу и в назначенный день, несмотря на небольшой дождь, отправились на встречу с природой.Договорившись насчет лодки, мы двинулись вниз по реке. Навстречу нам попадались редкие рыбаки, которые, несмотря на нас, продолжали удить рыбу. Как выяснилось впоследствии, в течении реки было много изгибов. Ввиду сложности маршрута пришлось несколько задержаться, однако в заключении похода нас ожидал настоящий подарок: я имею в виду глубокое озеро, с кристально чистой водой. В продолжении долгого времени мы снова и снова вспоминали это удивительное путешествие.
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