Сколько согласных звуков в слове скороговорка

Русский язык
Сколько согласных звуков в слове скороговорка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 согласных звуком в слове скороговорка
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