Сколько согласных звуков в слове скороговорка
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Сколько согласных звуков в слове скороговорка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 согласных звуком в слове скороговорка
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