Решите пожалуйста с 2 по 6( с рисунком, очень нужно)

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6. AB=BC=CD=DA =8 см ,(ABCD_ромб), ∠D =135° , AE⊥(ABCD) , d(E,BC) =√128 =8√2 см. --- α= угол между плоскостями (ABCD) и (EBC) - ? Проведем высоту ромба : AH ⊥ BC (точка H на продолжения CB) и соединяем точка H с точкой E. BC ⊥ HA ⇒ BC ⊥ EH (теорема трех перпендикуляров: EN -наклонная , AH ее проекция на плоскости ABCD ), т.е. ∠AHE будет линейным углом двугранного угла ABCE: α =∠AHE , EH будет расстояние от точки E до прямой BC (=8√2 см). Из ΔEAH: sin α = AH/EH =ABsin(180°-135°)/EH =8sin45°/8√2 =(8√2)/2 :8√2 =1/2. α =30° , ответ → a). ------- 5. ABCDA ₁B₁C₁D₁ куб --- α=угол между плоскостями (A₁C₁D) и (ABCD) -? Угол между плоскостями (A₁C₁D) и (ABCD) равно углу между плоскостью (A₁C₁D) и (A₁B₁C₁D₁) ,т.к. (ABCD) || (A₁B₁C₁D₁). Этот угол α= ∠DOD₁ , где O₁ точка пересечения диагоналей A ₁C₁ и B₁D₁ основания A₁B₁C₁D₁,причем A₁O₁ =C₁O₁ и O₁D₁ ⊥ A₁C₁. (свойство квадрата). Действительно с другой стороны ΔA ₁C₁D - равносторонний (A₁C₁=C₁D=DA₁ - диагонали граней куба) ⇒ медиана DO₁ является также высотой), т.е. DO₁⊥ A₁C₁. Из ΔDO ₁D₁ : tqα=DD ₁/O₁D₁ =a/(a√2 /2)=√2. ⇒α =arctq√2 , ответ →Г). ------- 4. ABCD квадрат ; AD ∈ α ; угол между плоскостями ABCD и α равен β= ∠( ( ABCD ) ,α) =30°. --- γ=∠(BD ,α) -? Проведем прямую AE ⊥ AD в плоскости α, β=∠BAE,затем BH ⊥AE , соединяем точка H с вершиной D. BD =a√2 (a -сторона квадрата) ; γ=∠DCH будет искомым углом. BH =AB/2=a/2( как катет против угла β=30°). sin γ= BH : BD = (a/2) : (a√2) =(√2)/4⇒γ=arcsin(√2)/4 ,ответ →б). ------- 3. Дано: равнобедренная трапеция AB=CD, BC||AD, BC=2 см ,AD=5 см, ∠BAD =45°, α= ∠ ((ABCD) , (BCK)) =60° (угол между плоскостями (ABCD) и (BCK) равно 60°) ,BK =√3 см ,CK =1 см. ---- x=d(K ,AD) -?По обратной теореме Пифагора заключаем ,что ΔBKC -прямоугольный (BK²+KC² =BC² ≡(√3)²+1² =2²) ,∠BKC=90°.Проведем высоту КН ⊥BC и из полученной точки Н высоту EН трапеции.S(ΔBKC) =(1/2)*BK*CK =(1/2)*BC*KH⇒KH =√3/2 (см) . Просто найти высоту трапеции EН =(AD -BC)/2=3/2 (см), т.к. ∠BAD=45°. x² =KH² +EН² -2*KH*EН*cosα =(√3/2)²+(3/2)² -2*(√3/2)*(3/2)*(1/2)= =(12-3√3)/4⇒x =(√(12-3√3)/)2 , ответ →в). ------- 2. Дано ABCD ромб,AB=a, AE=AB=EK=KB ,∠BAD =30°,EK||AD, расстояние между прямыми EK и AD: d(EK ,AD) =(7√a)/2. --- α=( (ABCD) ,(BEK)) -? (угол между плоскостями ромба ABCD и треугольника BEK).Проведем BM⊥EK и BN ⊥ AD ⇒BM=a(√3)/2 ,BN=AB/2 =a/2. α=∠MBK _ искомый угол .По теореме косинусов из ΔMBN : ( a(√7)/2√)² = (a(√3)/2)²+(a/2)²-2*a(√3)/2*(a/2)*cosα ⇒ cosα = (-√3)/2 ⇒ α = -150°,→ответ г).