Які роздуми виникли під час прочитання поезії кольорові миші Ліна Костенко
Українська література
Які роздуми виникли під час прочитання поезії кольорові миші Ліна Костенко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роздуми про сенс життя, про те як раніше жили люди , їм не можна було чаклувати проявляти свою індивідуальність
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