В вертикальное магнитное поле(см.рисунок)влетает электрон.В каком направлении на него будет действовать сила ?
Физика
В вертикальное магнитное поле(см.рисунок)влетает электрон.В каком направлении на него будет действовать сила ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
движение магнитных волн происходит от севера к югу, наверно поэтому
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Нади вбукете 4 розовых цветочка, что составило 1/2 часть всех цветочков букета. Ск??лько всего цветочков у Нади в букете?
Литература
·Продолжи стихотворение,которое начинается словами: И снилось мне,что мы,как в с??азке....*Помогите Очень срочно надо плизззз* Если не получить...