В вертикальное магнитное поле(см.рисунок)влетает электрон.В каком направлении на него будет действовать сила ?

Физика
В вертикальное магнитное поле(см.рисунок)влетает электрон.В каком направлении на него будет действовать сила ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
движение магнитных волн происходит от севера к югу, наверно поэтому
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