·Продолжи стихотворение,которое начинается словами: И снилось мне,что мы,как в с??азке....*Помогите Очень срочно надо плизззз* Если не получиться стихотворение,напиши рассказ.
Литература
·Продолжи стихотворение,которое начинается словами: И снилось мне,что мы,как в с??азке....*Помогите Очень срочно надо плизззз* Если не получиться стихотворение,напиши рассказ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И снилось мне,что мы,как в сказке Летим мы на волшебном корабле И мчит нас ветер ураганный, Навстречу счастью и весне. Летим мы и не день,не два и не четыре Летим мы бесконечно лет Летим не зная,что летим мы Туда где ждёт нас обновленья свет.
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