·Продолжи стихотворение,которое начинается словами: И снилось мне,что мы,как в с??азке....*Помогите Очень срочно надо плизззз* Если не получиться стихотворение,напиши рассказ.

Гость: Гость:

И снилось мне,что мы,как в сказке Летим мы на волшебном корабле И мчит нас ветер ураганный, Навстречу счастью и весне. Летим мы и не день,не два и не четыре Летим мы бесконечно лет Летим не зная,что летим мы Туда где ждёт нас обновленья свет.