Подготовь сообщение об однородных членах предложения отв на вопросы письменно
Русский язык
Подготовь сообщение об однородных членах предложения отв на вопросы письменно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однородные члены предложения, это слова имеющие одно и тоже значение . от слова однородные.
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