Подготовь сообщение об однородных членах предложения отв на вопросы письменно

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Подготовь сообщение об однородных членах предложения отв на вопросы письменно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однородные члены предложения, это слова имеющие одно и тоже значение . от слова однородные.
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