Напишіть срочно 3 речення з похідних прийменниками разом,3 окремо,3 через дефіс

Гость: Гость:

Дітям не можна гратися з вогнем. Я слухав пісню без слів. Я попросив знайомого тримати власні образи при собі. Із-за обрію з*явилося сонечко. З-поміж сосен виднілася берізка. З-поза тину виліз заєць.