Напишіть срочно 3 речення з похідних прийменниками разом,3 окремо,3 через дефіс

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Напишіть срочно 3 речення з похідних прийменниками разом,3 окремо,3 через дефіс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дітям не можна гратися з вогнем. Я слухав пісню без слів. Я попросив знайомого тримати власні образи при собі. Із-за обрію з*явилося сонечко. З-поміж сосен виднілася берізка. З-поза тину виліз заєць.
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