СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА??! 1,2,3,4,5,6,7!!!!!??
Математика
СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА??! 1,2,3,4,5,6,7!!!!!??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.L=d*п; L=3*3,14; L=9,42(см)-длина окружности. 2.d=3(см). d=2r; 3:2=1,5(см)-радиус окружности. S=п*r²; S=3,14*1,5²=3,14*2,25=7,065(см²)- площадь окружности.
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