Сколько диоксида серы можно получить из 40 г железного колчедана(FeS2), содержащего 40% примесей?
Химия
Сколько диоксида серы можно получить из 40 г железного колчедана(FeS2), содержащего 40% примесей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 m(FeS2) = 40-40*0.4 = 24г n(FeS2) = m/M = 24 / 120 = 0.2 моль Из уравнения реакции n(SO2) = 0.2*8/4 = 0.4 моль m(SO2) = n*M = 0.4*64 = 25.6 моль V(SO2) = n*Vm = 0.4*22.4 = 8.96 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Камень, брошенный горизонтально со скоростью 15 м/с, у??ал на землю со скоростью 25 м/с. Сколько времени дли...
Физика
В вертикальное магнитное поле(см.рисунок)влетает электрон.В каком направлении на него будет действовать сила ?
Математика
У Нади вбукете 4 розовых цветочка, что составило 1/2 часть всех цветочков букета. Ск??лько всего цветочков у Нади в букете?