Сколько диоксида серы можно получить из 40 г железного колчедана(FeS2), содержащего 40% примесей?

Химия
Сколько диоксида серы можно получить из 40 г железного колчедана(FeS2), содержащего 40% примесей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 m(FeS2) = 40-40*0.4 = 24г n(FeS2) = m/M = 24 / 120 = 0.2 моль Из уравнения реакции n(SO2) = 0.2*8/4 = 0.4 моль m(SO2) = n*M = 0.4*64 = 25.6 моль V(SO2) = n*Vm = 0.4*22.4 = 8.96 л
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