Магазин игрушек привезли 8 коробок машинок по 20 штук в каждой солдатиков на 200 штук больше солдатики были упакованы в пакеты по 6 штук в каждом сколько пакетов с солдатиками привезли
Математика
Магазин игрушек привезли 8 коробок машинок по 20 штук в каждой солдатиков на 200 штук больше солдатики были упакованы в пакеты по 6 штук в каждом сколько пакетов с солдатиками привезли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*20=160 - машинки 160+200=360 (общее число солдатиков) 360/6=60 - кол-во пакетиков с солдатиками Ответ: 60
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