Магазин игрушек привезли 8 коробок машинок по 20 штук в каждой солдатиков на 200 штук больше солдатики были упакованы в пакеты по 6 штук в каждом сколько пакетов с солдатиками привезли

Математика

Магазин игрушек привезли 8 коробок машинок по 20 штук в каждой солдатиков на 200 штук больше солдатики были упакованы в пакеты по 6 штук в каждом сколько пакетов с солдатиками привезли

Автор: Гость