Как изменилось положение бывших крепостных крестьян ?какие права они получили

Гость: Гость:

Крестьяне получали личную свободу и наделялись общегражданскими правами.Крестьяне освобождались с землей.Крестьяне получали землю не безвозмездно,а должны были ее выкупать у помещика.Размер выкупа за землю устанавливался в зависимости от величины денежного оброка крестьянина.