Как изменилось положение бывших крепостных крестьян ?какие права они получили

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Как изменилось положение бывших крепостных крестьян ?какие права они получили
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестьяне получали личную свободу и наделялись общегражданскими правами.Крестьяне освобождались с землей.Крестьяне получали землю не безвозмездно,а должны были ее выкупать у помещика.Размер выкупа за землю устанавливался в зависимости от величины денежного оброка крестьянина.
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