Помогите написать синквейн про мельника понкрата и про бабку из сказки тёплый хлеб
Литература
Помогите написать синквейн про мельника понкрата и про бабку из сказки тёплый хлеб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Панкрат Скорый, сердитый Въелась, вылечил, помирил Ребята считали его колдуном Мельник Бабка Старая, добрая Растила, пришла, рассказала Филькина бабка Родня
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