В группе слов указать существительные: ягоды, ягодный, созрел,вечер, рассвет, расс??етает, ливень, на, сок.

Русский язык
В группе слов указать существительные: ягоды, ягодный, созрел,вечер, рассвет, расс??етает, ливень, на, сок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ягоды,вечер, рассвет, ливень, сок.
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