В группе слов указать существительные: ягоды, ягодный, созрел,вечер, рассвет, расс??етает, ливень, на, сок.
Русский язык
В группе слов указать существительные: ягоды, ягодный, созрел,вечер, рассвет, расс??етает, ливень, на, сок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ягоды,вечер, рассвет, ливень, сок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
Магазин игрушек привезли 8 коробок машинок по 20 штук в каждой солдатиков на 200 штук больше солдатики были упакованы в пакеты по 6 штук в каждом с...
Химия