1)расскажите о географическом и экономическом положении нидерландов ? 2)почему ??ту страну называли жемчужина в короне габсбургов?

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Нидерланды, или, неофициально, Голландия, - государтво в Западной Европе, на побережье Северного моря. В названии страны ("Низкие земли") содержится главная характеристика ее рельефа. Около половины территории (главным образом в западной части) лежит ниже уровня моря.На востоке преобладают плоские и пологоволнистые равнины, их высота редко достигает 50 м выше уровня моря. На юге территорию пересекают реки Рейн, Маас и Шельда, формирующие единую дельту, обеспечивающую морскому транспорту доступ к внутренним районам Европы. Вдоль берега тянется полоска песчанных дюн, далее лежат обширные низины, защищенные от затопления плотинами и дамбами. В море параллельно берегу, тянутся Западно-Фризские острова, представляющие собой внешнюю цепь дюн, частично затопленную. Голландия - одна из наиболее заселенных стран Европы и мира. Лесные массивы невелики и тщательно охраняются. Страна бедна природными ресурсами. Небольшие месторождения торфа и угля имеются в провинции Лимбург. В 50-х годах в провинции Гронинген были обнаружены значительные запасы природного газа.