Сочинения на тему образ Петра Гринёва в Капитанской дочке

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Нам знаком Петр Гринев? Знаком. Это главный герой повести. Пожалуй, Пушкин вложил в создание образа все самое честное, благородное, доброе и правильное. "Построил" характер и личность Гринева его отец, Гринев Андрей Петрович. Андрей Петрович бывший военный. По характеру напоминает сына. Такой же честный, добрый, открытый и искренний. Военная служба отца Петра закончилась быстро, потому что он не хотел быть от кого-либо зависимым и "выпрашивать" чины, как это делали многие. В сыне он воспитал самые благородные качества, присущие человеку. Вскоре Пете исполнилось семнадцать лет. Отец забеспокоился о будущей жизни сына и стал выбирать ему достойное место для службы. Сам Петр бредил о Петербурге, представлял там службу яркой и интересный. Но вопреки мечтаниям Пети, Андрей Петрович выбрал ему службу под Оренбургом, где Петр и встретил свою будущую любовь. Собрав вещи, Петр уехал, запомнив слова отца: "Береги платье снову, а честь смолоду". Так и понес он смысл этого наставления через всю жизнь. В Оренбурге во внимание читателя добавляются новые герои. Это комендант, смелый и правильный мужчина, верный императрице Екатерине II. Его жена, Василиса Егоровна, роковая и мудрая женщина. Дочь коменданта, Маша Миронова, скромная и застенчивая девушка. Злой Швабрин, ровесник Петра, личность темная, подлая и циничная. Благородство дворянина и характер отца проявляются в Гриневе все больше и больше. Особенно меня впечатлила сыгрнанная дуэль между Швабриным и Петром. Швабрин публично оскорблял и наговаривал на Машу, но Гринев, как истинный дворянин, отстоял честь девушки. Итог дуэли - Петр ранен, а Швабрин победитель, но какой! Несчастный трус, нанесший удар со спины. Этот факт указывает на трусость, подлось и бесчувственность этого человека. Мне очень понравилась эта повесть. Особенно ярко здесь выражена личность Петра Гринева. Он не обладает богатырской силой и изворотливым умом. Но он искренен, открыт, наивен. Именно поэтому он вызывает у читателя симпатию. Он не умеет притворятся, лицемерить, даже желая сохранить себе жизнь. В этом и проявляется истинное благородство, крепость характера.