В чём сходство абсолютной и относительной высот? Заранее спс)

География
В чём сходство абсолютной и относительной высот? Заранее спс)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абсолютная высота это высота над уровнем моря, а вот относительная - относительно чего-либо другого (гор, земли, равнин  и т.д.)
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