Найти объем полости внутри стеклянной пробки от графина
Физика
Найти объем полости внутри стеклянной пробки от графина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: кг/м^3m2=50 г=0,05 кг кг/м^3m1=100 г =0,1 кгV -?Решение.При погружении тела в жидкость оно вытесняет такой объем, какой занимает само. Если мы найдем объем вытесненой воды и объем материала пробки, то их разница даст нам объем полости. м^3
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