Найти объем полости внутри стеклянной пробки от графина

Физика
Найти объем полости внутри стеклянной пробки от графина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:  кг/м^3m2=50 г=0,05 кг кг/м^3m1=100 г =0,1 кгV -?Решение.При погружении тела в жидкость оно вытесняет такой объем, какой занимает само. Если мы найдем  объем вытесненой воды и объем материала пробки, то их разница даст нам объем полости.     м^3

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