1. Разложите на простые множители числа: а) 126; б) 84. 2. Найдите: а) НОД (126; 84); б) НОК(126; 84). 3. Сократите дробь .84/126 4О. Вычислите: . 17 + 11 126 84 Вариант 2 1. Разложите на простые множители числа: а) 105; ...
Математика
1. Разложите на простые множители числа: а) 126; б) 84. 2. Найдите: а) НОД (126; 84); б) НОК(126; 84). 3. Сократите дробь .84/126 4О. Вычислите: . 17 + 11 126 84 Вариант 2 1. Разложите на простые множители числа: а) 105; б) 924. 2. Найдите: а) НОД (105; 924); б) НОК(105; 924). 3. Сократите дробь . 4О. Вычислите: . 5О. Найдите значение выражения + 1 : .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
126 = 2*3*3* НОД = 2*3*7 = 42 84 = 2*2*3*7 НОК = 2²*3²* = 4*9*7 = 252 84/126 = 2/3 105= 3*5*7 НОК = 3*7 =21 924 = 2*2*3*7*11 НОД = 3*5*7*2²*11 =46205/44 105/924 = 5/44
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