1. Разложите на простые множители числа: а) 126; б) 84. 2. Найдите: а) НОД (126; 84); б) НОК(126; 84). 3. Сократите дробь .84/126 4О. Вычислите: . 17 + 11 126 84 Вариант 2 1. Разложите на простые множители числа: а) 105; ...

Математика

1. Разложите на простые множители числа: а) 126; б) 84. 2. Найдите: а) НОД (126; 84); б) НОК(126; 84). 3. Сократите дробь .84/126 4О. Вычислите: . 17 + 11 126 84 Вариант 2 1. Разложите на простые множители числа: а) 105; б) 924. 2. Найдите: а) НОД (105; 924); б) НОК(105; 924). 3. Сократите дробь . 4О. Вычислите: . 5О. Найдите значение выражения + 1 : .

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