ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.перевидите текст с английского на русский .

Гость: Гость:

Деннис Дэвидсон Мы большая семья и мы живем в четырехкомнатном коттедже в тихом поселке. Мы любим наш дом — он хорошо оборудован, имеет хороший вид на реку, и каждый из нас любит быть там и проводить время вместе. Однажды пришли мои бабушка и дедушка, которые живут по соседству, и мы пили чай все вместе. Моя мама сказала: «Я так рада видеть всех вас здесь, когда мы все сидим здесь и разговариваем друг с другом, делимся новостями, шутим и смеёмся, я знаю, что я дома. Дом для меня — вы, мои дети, мой муж, мои родители, которых я люблю очень нежно, и которые делают мою жизнь полной и стоящей». Мы были все впечатлены трогательными словами матери, и мой брат сказал, что для него дом – это то место, где он может расслабиться, ничего не делать и смотреть телевизор. «А ты, сестренка», - спросил он свою младшую сестру Люси. «Ах, для меня дом там, где я могу поиграть с моими куклами и трижды покушать. Это также то место, где можно поставить елку». «Да, - сказал мой младший брат, - Дед Мороз всегда приходит и оставляет подарки для всех нас!». «Как тебе повезло, - сказал мой отец, - для меня дом – это место, где я никогда не имею покоя, потому что вы продолжаете задавать мне вопросы. Это место, где что-то нужно все время делать — ремонтировать протекающие краны, менять старые лампы, забивать гвозди для картин! Но... я люблю его! Он держит меня в тонусе». Бабушка посмотрела на нас и сказала: «Для меня дом – это единственное место где я могу быстро оправиться от простуды или гриппа. Нет другого лучшего места для работы. Это место, наполненное любовью и заботой». Дедушка улыбнулся и сказал: «Только дома я могу иметь хороший ночной сон». Когда подошла моя очередь, я сказал: «Это — все для меня — место, куда я хочу вернуться в конце каждого дня. Нет такого места, кроме дома!».